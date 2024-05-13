Климова (Долгова) Агафия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Москалева (Климова) Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Климов Филипп Петрович
Бракосочетание
1770
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Черкашина (Климова) Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Климов Филипп Петрович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Климов Филипп Петрович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Климова) Анисья Филипповна
Отец ребёнка: Климов Филипп Петрович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Климов Филипп Петрович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Климов Филипп Петрович
Рождение ребёнка
27.03.1786
Дочь: (Климова) Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Климов Филипп Петрович
Смерть
Неизвестно