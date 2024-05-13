Климова (Долгова) Агафия Ивановна 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова (Долгова) Агафия Ивановна

Место рождения

Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Русская Березовка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Москалева (Климова) Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Климов Филипп Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1770

Муж: Климов Филипп Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Черкашина (Климова) Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Климов Филипп Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Климов Павел Филиппович

Отец ребёнка: Климов Филипп Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Климова) Анисья Филипповна

Отец ребёнка: Климов Филипп Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Климов Гаврил Филиппович

Отец ребёнка: Климов Филипп Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Климов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Климов Филипп Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
27.03.1786

Дочь: (Климова) Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Климов Филипп Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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