Потто Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
1911
Тифлис, Российская империя (ныне - Тбилиси, Грузия)