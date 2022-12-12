Потто Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потто Василий Александрович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
1911
Тифлис, Российская империя (ныне - Тбилиси, Грузия)
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