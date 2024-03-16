Кастрикина (Молодцова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.1867 ст.
Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1877 ст.
Сын: Костриков Андрей Аверкиевич
Отец ребёнка: Кастрикин Аверьян Аверьянович
Смерть
Неизвестно