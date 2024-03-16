Кастрикина (Молодцова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кастрикина (Молодцова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.09.1867 ст.

Муж: Кастрикин Аверьян Аверьянович

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Костриков Андрей Аверкиевич

Отец ребёнка: Кастрикин Аверьян Аверьянович

Смерть
Неизвестно

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