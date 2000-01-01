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Чумаков Василий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1881 год - крестьянин слободы Куськино Холанской волости Новооскольского уезда Курской губернии
Рождение ребёнка
29.04.1881 ст.

Дочь: Чумакова Мавра Васильевна

Мать ребёнка: Чумакова Мария Исаиевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви в селе Рубленом Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумакова Мария Исаиевна

Смерть
Неизвестно
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