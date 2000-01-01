Чумаков Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1881 год - крестьянин слободы Куськино Холанской волости Новооскольского уезда Курской губернии
Рождение ребёнка
29.04.1881 ст.
Дочь: Чумакова Мавра Васильевна
Мать ребёнка: Чумакова Мария Исаиевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви в селе Рубленом Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чумакова Мария Исаиевна
Смерть
Неизвестно