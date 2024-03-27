Хадича
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Башаров Абдулкарим Абдрахманович
Отец ребёнка: Башаров Абдрахман Башарович
с.Уразовка Кр.-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Колясов Разия Абдрахмановна
Отец ребёнка: Башаров Абдрахман Башарович
с.Уразовка
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Рафека Абдрахмановна
Отец ребёнка: Башаров Абдрахман Башарович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Тавхидя Абдрахмановна
Отец ребёнка: Башаров Абдрахман Башарович
Рождение ребёнка
?.08.1935
Сын: Башаров Равиль Абдрахманович
Отец ребёнка: Башаров Абдрахман Башарович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Башаров Рауф Абдрахманович
Отец ребёнка: Башаров Абдрахман Башарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башаров Ринат
Отец ребёнка: Башаров Абдрахман Башарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамиля
Отец ребёнка: Башаров Абдрахман Башарович
Смерть
1982