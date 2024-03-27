Хадича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хадича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Башаров Абдулкарим Абдрахманович

Отец ребёнка: Башаров Абдрахман Башарович

с.Уразовка Кр.-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Колясов Разия Абдрахмановна

Отец ребёнка: Башаров Абдрахман Башарович

с.Уразовка
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Рафека Абдрахмановна

Отец ребёнка: Башаров Абдрахман Башарович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Тавхидя Абдрахмановна

Отец ребёнка: Башаров Абдрахман Башарович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.08.1935

Сын: Башаров Равиль Абдрахманович

Отец ребёнка: Башаров Абдрахман Башарович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Башаров Рауф Абдрахманович

Отец ребёнка: Башаров Абдрахман Башарович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башаров Ринат

Отец ребёнка: Башаров Абдрахман Башарович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рамиля

Отец ребёнка: Башаров Абдрахман Башарович

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1982
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
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