Дорохин Александър — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорохин Александър

Дорохин Александър

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Около 1906 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорохин Никита Моисеевич

Мать: Дорохина Велика Младенова

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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