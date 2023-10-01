Юдина (Горбунова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
20.09.1893 ст.
Рождение ребёнка
23.08.1894 ст.
Дочь: Юдина Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Юдин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
31.03.1897
Дочь: Юдина Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Юдин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
31.03.1897
Дочь: Юдина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Юдин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
24.10.1898
Отец ребёнка: Юдин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
03.09.1900
Дочь: Юдина Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Юдин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
24.12.1901
Отец ребёнка: Юдин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
05.02.1905
Дочь: Юдина Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Юдин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.10.1906
Дочь: Юдина Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Юдин Алексей Яковлевич
Смерть
Неизвестно