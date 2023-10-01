Юдина (Горбунова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Горбунова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбунов Петр Стефанович

Мать: Горбунова Параскева Петровна

Бракосочетание
20.09.1893 ст.

Муж: Юдин Алексей Яковлевич

Загарино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.08.1894 ст.

Дочь: Юдина Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Юдин Алексей Яковлевич

Загарино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.03.1897

Дочь: Юдина Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Юдин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
31.03.1897

Дочь: Юдина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Юдин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
24.10.1898

Сын: Юдин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Юдин Алексей Яковлевич

Загарино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.09.1900

Дочь: Юдина Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Юдин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
24.12.1901

Сын: Юдин Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Юдин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
05.02.1905

Дочь: Юдина Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Юдин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
01.10.1906

Дочь: Юдина Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Юдин Алексей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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