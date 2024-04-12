Барьяхтар Георгий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Рождение ребёнка
21.12.1884
Дочь: Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Барьяхтар Вера Ильинична
Николаевская церковь,м/к-1884г.,лист-161,зап.-39,ГАДО,Ф - 426-1-4
Бракосочетание
До 1884
Жена: Барьяхтар Вера Ильинична
Рождение ребёнка
29.08.1886
Сын: Барьяхтар Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Барьяхтар Вера Ильинична
Николаевская церковь,м/к-1886г.,лист-16,зап.-37,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Барьяхтар Петр Георгиевич
Мать ребёнка: Барьяхтар Вера Ильинична
Смерть
Неизвестно