Ларина (Мозжалова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарина (Мозжалова) Клавдия Ивановна

Ларина (Мозжалова) Клавдия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1922

Отец: Мозжалов Иван Петрович

Мать: Мозжалова Авдотья

Рождение ребёнка
03.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Василий Степанович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close