Ларина (Мозжалова) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1922
Отец: Мозжалов Иван Петрович
Мать: Мозжалова Авдотья
Рождение ребёнка
03.03.1950
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно