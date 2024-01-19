Старожилов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старожилов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1947

Сын: Старожилов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Бобылева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старожилов Юрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старожилов Юрий

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобылева Вера

Смерть
Неизвестно
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