Старожилов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1947
Сын: Старожилов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Бобылева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старожилов Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старожилов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобылева Вера
Смерть
Неизвестно