Обгольц Светлана Викторовна 19.08.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОбгольц Светлана Викторовна

Обгольц Светлана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1969

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1969

Отец: Обгольц Виктор Иванович

Мать: Вера Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попович Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попович Мария Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатохина Анна

Отец ребёнка: Шатохин Сергей Алексеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.