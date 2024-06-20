Обгольц Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1969
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1969
Отец: Обгольц Виктор Иванович
Мать: Вера Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попович Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попович Мария Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатохина Анна
Отец ребёнка: Шатохин Сергей Алексеевич