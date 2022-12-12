Виноградова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1966
Дочь: Терентьева Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Петров Андрей Назарович
Пикановская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Марина Андреевна
Отец ребёнка: Петров Андрей Назарович
Смерть
Неизвестно