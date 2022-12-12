Виноградова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1966

Дочь: Терентьева Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Петров Андрей Назарович

Пикановская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Марина Андреевна

Отец ребёнка: Петров Андрей Назарович

Смерть
Неизвестно
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