Киргизов Трифон Куприянович
Место рождения
Дата рождения25.01.1918
Дата смертиОколо 1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1918
Отец: Киприан Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Киргизова) Елена Трифоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Киргизова) Нина Трифоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1965