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Киргизов Трифон Куприянович

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

25.01.1918

Дата смерти

Около 1965

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1918

Отец: Киприан Тимофеевич

Мать: Евдокия (Альдюк) Павловна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киргизов Петр Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Киргизова) Елена Трифоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Киргизова) Нина Трифоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1965

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