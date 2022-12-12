Артемьева Дарья Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева Дарья Ермолаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Артемьев Яков Александров

Отец ребёнка: Артемьев? Александр Артемьев

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Артемьев Дмитрий Александров

Отец ребёнка: Артемьев? Александр Артемьев

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Артемьев Андрей Александров

Отец ребёнка: Артемьев? Александр Артемьев

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Артемьев Павел Александров

Отец ребёнка: Артемьев? Александр Артемьев

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев? Александр Артемьев

Смерть
Неизвестно
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