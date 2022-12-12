Артемьева Дарья Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Артемьев Яков Александров
Отец ребёнка: Артемьев? Александр Артемьев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Артемьев Дмитрий Александров
Отец ребёнка: Артемьев? Александр Артемьев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Артемьев Андрей Александров
Отец ребёнка: Артемьев? Александр Артемьев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Артемьев Павел Александров
Отец ребёнка: Артемьев? Александр Артемьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно