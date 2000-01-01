Мозжалова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозжалова Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1922

Дочь: Ларина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Мозжалов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мозжалов Павел Иванович

Отец ребёнка: Мозжалов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мозжалов Константин Иванович

Отец ребёнка: Мозжалов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мозжалов Василий Иванович

Отец ребёнка: Мозжалов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Мозжалов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозжалов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мозжалов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мозжалов Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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