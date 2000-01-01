Мозжалова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1922
Дочь: Ларина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Мозжалов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мозжалов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мозжалов Константин Иванович
Отец ребёнка: Мозжалов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мозжалов Василий Иванович
Отец ребёнка: Мозжалов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Мозжалов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мозжалов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно