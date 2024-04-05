Saniewska (Klimaszewska) Marianna
Место рожденияKlimaszewnica par. Białaszewo
Дата рождения05.02.1763
Дата смерти1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1763
Klimaszewnica par. Białaszewo
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Saniewski Marcin
Отец ребёнка: Saniewski Wojciech
Бракосочетание
31.01.1785
Муж: Saniewski Wojciech
Klimaszewnica par. Białaszewo
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Saniewski Wojciech
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Polkowska-Porowska (Saniewska) Franciszka
Отец ребёнка: Saniewski Wojciech
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Karwowska (Saniewska) Marianna
Отец ребёнка: Saniewski Wojciech
Рождение ребёнка
1797
Сын: Saniewski Franciszek
Отец ребёнка: Saniewski Wojciech
Рождение ребёнка
1800
Сын: Saniewski Marcin
Отец ребёнка: Saniewski Wojciech
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Czaplicka (Saniewska) Agnieszka
Отец ребёнка: Saniewski Wojciech
Рождение ребёнка
1804
Сын: Saniewski Ignacy
Отец ребёнка: Saniewski Wojciech
Смерть
1825