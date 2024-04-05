Saniewska (Klimaszewska) Marianna 05.02.1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Saniewska (Klimaszewska) Marianna

Место рождения

Klimaszewnica par. Białaszewo

Дата рождения

05.02.1763

Дата смерти

1825

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1763

Отец: Klimaszewski Paweł

Мать: Klimaszewska (Dziekońska) Eleonora

Klimaszewnica par. Białaszewo
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Saniewski Marcin

Отец ребёнка: Saniewski Wojciech

Бракосочетание
31.01.1785

Муж: Saniewski Wojciech

Klimaszewnica par. Białaszewo
Рождение ребёнка
1788

Сын: Saniewski Józef Wiktor

Отец ребёнка: Saniewski Wojciech

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Polkowska-Porowska (Saniewska) Franciszka

Отец ребёнка: Saniewski Wojciech

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Karwowska (Saniewska) Marianna

Отец ребёнка: Saniewski Wojciech

Рождение ребёнка
1797

Сын: Saniewski Franciszek

Отец ребёнка: Saniewski Wojciech

Рождение ребёнка
1800

Сын: Saniewski Marcin

Отец ребёнка: Saniewski Wojciech

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Czaplicka (Saniewska) Agnieszka

Отец ребёнка: Saniewski Wojciech

Рождение ребёнка
1804

Сын: Saniewski Ignacy

Отец ребёнка: Saniewski Wojciech

Смерть
1825

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