Вахромеев Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахромеев Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1956

Дата смерти

08.01.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1980 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1980

Сын: Вахромеев Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.01.1995
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