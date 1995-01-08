Вахромеев Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1956
Дата смерти08.01.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1980
Сын: Вахромеев Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.01.1995