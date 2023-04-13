Савенко Акилина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Савенко Филипп Стефанович
Рождение ребёнка
04.01.1895
Дочь: Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Савенко Филипп Стефанович
Рождение ребёнка
06.12.1901
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Савенко Филипп Стефанович
Рождение ребёнка
26.10.1903
Сын: Савенко Николай Филиппович
Отец ребёнка: Савенко Филипп Стефанович
Рождение ребёнка
26.10.1904
Сын: Савенко Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Савенко Филипп Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно