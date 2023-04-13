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Савенко Акилина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Савенко Петр Филиппович

Отец ребёнка: Савенко Филипп Стефанович

Рождение ребёнка
04.01.1895

Дочь: Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Савенко Филипп Стефанович

Рождение ребёнка
06.12.1901

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Савенко Филипп Стефанович

Рождение ребёнка
26.10.1903

Сын: Савенко Николай Филиппович

Отец ребёнка: Савенко Филипп Стефанович

Рождение ребёнка
26.10.1904

Сын: Савенко Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Савенко Филипп Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савенко Филипп Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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