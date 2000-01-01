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Игнатьева Мария Денисовна
Игнатьева Мария Денисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.08.1994
Пол
Женский
Отец
Игнатьев Денис Алексеевич
1976 г.р.
Мать
Штадельман (Полежаева) Екатерина Валерьевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1994
Отец:
Игнатьев Денис Алексеевич
Мать:
Штадельман Екатерина Валерьевна
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