Григорьева (Головина) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Головина) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1988

Отец: Головин Николай Александрович

Мать: Головина Лидия Алексеевна

Бракосочетание
03.08.2012

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.01.2013

Сын: Григорьев Павел Вадимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.12.2015

Дочь: Григорьева Евгения Вадимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.10.2022

Дочь: Григорьева Валерия Вадимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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