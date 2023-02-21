Григорьева (Головина) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1988
Бракосочетание
03.08.2012
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.01.2013
Сын: Григорьев Павел Вадимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.12.2015
Дочь: Григорьева Евгения Вадимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.10.2022
Дочь: Григорьева Валерия Вадимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности