Печникова Лариса (Долорес) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печникова Лариса (Долорес)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана Анатольевна

Отец ребёнка: Печников Анатолий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Печников Анатолий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печников Анатолий Михайлович

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