Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения08.09.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1849
Отец: Хахин Петр Иванович
Мать: Александра Игнатьевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1849 год | 26
Место жительства
Неизвестно
Крещение
11.09.1849
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1849 год | 25
Смерть
Неизвестно