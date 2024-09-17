Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петровна

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.09.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1808 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1849

Отец: Хахин Петр Иванович

Мать: Александра Игнатьевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1849 год | 26
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
11.09.1849
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1849 год | 25
Смерть
Неизвестно

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