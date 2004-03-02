Кузьмина Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1993
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.2004
Дочь: Лунякова Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности