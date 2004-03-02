Кузьмина Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1993

Сын: Луняков Андрей Евгеневич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.03.2004

Дочь: Лунякова Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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