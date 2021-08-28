Obrazkov (Obrazkov) Vladislav — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Obrazkov (Obrazkov) Vladislav

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.08.2021

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1971 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

БИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Gracheva Svetlana

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.08.2021
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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