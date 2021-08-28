Obrazkov (Obrazkov) Vladislav
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.08.2021
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Gracheva Svetlana
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.08.2021
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область