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Дружинин Александр Юрьевич

Место рождения

г. Фергана, Узбекистан

Дата рождения

15.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1976

Отец: Дружинин Юрий Вениаминович

Мать: Голубева Татьяна Александровна

г. Фергана, Узбекистан
Рождение ребёнка
17.02.2000

Сын: Дружинин Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
31.12.2015

Жена: Липаева Юлия Юрьевна

Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.01.2020

Сын: Дружинин Даниил Александрович

Мать ребёнка: Липаева Юлия Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
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