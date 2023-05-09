Дружинин Александр Юрьевич
Место рожденияг. Фергана, Узбекистан
Дата рождения15.02.1976
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1976
г. Фергана, Узбекистан
Рождение ребёнка
17.02.2000
Сын: Дружинин Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
31.12.2015
Жена: Липаева Юлия Юрьевна
Старая Майна, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.01.2020
Сын: Дружинин Даниил Александрович
Мать ребёнка: Липаева Юлия Юрьевна
Москва, город федерального значения Москва