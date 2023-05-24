Маликина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Маликина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Маликин Иван Аксентьевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Маликин Иван Аксентьевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Маликин Иван Аксентьевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Маликин Иван Аксентьевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно