Маликина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Маликина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Маликин Иван Аксентьевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Маликин Никита Иванович

Отец ребёнка: Маликин Иван Аксентьевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1841

Сын: Маликин Иван Иванович

Отец ребёнка: Маликин Иван Аксентьевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Сын: Маликин Никифор Иванович

Отец ребёнка: Маликин Иван Аксентьевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликин Иван Аксентьевич

Смерть
Неизвестно
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