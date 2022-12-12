Сиротин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротин Василий Иванович

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Место рождения

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.04.1830

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1835 по 1850
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1860 по 1880
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1880 по 1885
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1885
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1951 по 1960
Усть-Сысольский р-н, Вологодская обл.
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