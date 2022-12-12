Сиротин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения17.04.1830
Дата смерти1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1835 по 1850
Место жительства
С 1860 по 1880
Место жительства
С 1880 по 1885
Смерть
1885
Место жительства
С 1951 по 1960
Усть-Сысольский р-н, Вологодская обл.