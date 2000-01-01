Лосберг Петер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Мадде
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Лосбергс Вилюм
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Losberg Петер
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно