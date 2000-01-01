Лосберг Петер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосберг Петер

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1768 г.р.
Около 1775 г.р.
Около 1780 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Мадде

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Лосбергс Вилюм

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Losberg Петер

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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