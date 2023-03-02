Нор Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нор Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

22.05.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1858

Дочь: Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович

Рождение ребёнка
09.01.1860

Сын: Нор Иван (Иоанн) Андреевич

Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Нор Поликарп Андреевич

Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Нор Павел Андреевич

Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович

Рождение ребёнка
10.07.1868

Сын: Нор Антоний Андреевич

Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Бобровская Мария Андреевна

Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович

Смерть
22.05.1915
Похороны
Неизвестно
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