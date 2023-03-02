Нор Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти22.05.1915
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1858
Дочь: Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович
Рождение ребёнка
09.01.1860
Сын: Нор Иван (Иоанн) Андреевич
Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Нор Павел Андреевич
Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович
Рождение ребёнка
10.07.1868
Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Бобровская Мария Андреевна
Отец ребёнка: Нор Андрей Максимович
Смерть
22.05.1915
Похороны
Неизвестно