Гранкина (Дорофеева) Анастасия
Место рожденияс.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Дата рожденияМежду 1776 и 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1776 и 1784
с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805
Сын: Гранкин Афанасий Антонович
Отец ребёнка: Гранкин Антон Петрович
с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Гранкин Наум Антонов
Отец ребёнка: Гранкин Антон Петрович
Зорино деревня, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1824
Дочь: Зорина Вера Антонова
Отец ребёнка: Гранкин Антон Петрович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Надежда Антонова
Отец ребёнка: Гранкин Антон Петрович
Зорино деревня, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гранкин Петр Антонов
Отец ребёнка: Гранкин Антон Петрович
Зорино деревня, Курский уезд, Курская губерния
Смерть
Неизвестно