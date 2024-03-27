Гранкина (Дорофеева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкина (Дорофеева) Анастасия

Место рождения

с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния

Дата рождения

Между 1776 и 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1776 и 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805

Сын: Гранкин Афанасий Антонович

Отец ребёнка: Гранкин Антон Петрович

с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Гранкин Наум Антонов

Отец ребёнка: Гранкин Антон Петрович

Зорино деревня, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1824

Дочь: Зорина Вера Антонова

Отец ребёнка: Гранкин Антон Петрович

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Надежда Антонова

Отец ребёнка: Гранкин Антон Петрович

Зорино деревня, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Петр Антонов

Отец ребёнка: Гранкин Антон Петрович

Зорино деревня, Курский уезд, Курская губерния
Смерть
Неизвестно
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