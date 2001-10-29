Рой Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рой Иван Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рой Сергей Иванович

Мать ребёнка: Жукова Антонина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молдованова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Жукова Антонина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рой Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Жукова Антонина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рой Александр Иванович

Мать ребёнка: Жукова Антонина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Антонина Семеновна

Смерть
29.10.2001
Кленовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
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