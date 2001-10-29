Рой Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.10.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рой Сергей Иванович
Мать ребёнка: Жукова Антонина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молдованова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Жукова Антонина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рой Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Жукова Антонина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жукова Антонина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.2001
Кленовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва