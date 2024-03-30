Никишин Иван Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никишина) Прасковья Лёля Ивановна
Мать ребёнка: Никишина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никишина) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Никишина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никишина) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Никишина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никишина) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Никишина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никишина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Никишина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никишина) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Никишина Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1914
Мать ребёнка: Никишина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Никишин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Никишина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
19.08.1927
Дочь: Горшенина (Никишина) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Никишина Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно