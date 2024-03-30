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Никишин Иван Семенович

Место рождения

Жедринка, Петровский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Жедринка, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никишина) Прасковья Лёля Ивановна

Мать ребёнка: Никишина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никишина) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Никишина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никишина) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Никишина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никишина) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Никишина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никишина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Никишина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никишина) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Никишина Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никишина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
01.09.1914

Сын: Никишин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Никишина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Никишин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Никишина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
19.08.1927

Дочь: Горшенина (Никишина) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Никишина Татьяна Михайловна

Жедринка, Петровский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно

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