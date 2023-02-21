Сурма Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1974
Отец: Сурма Николай Степанович
Мать: Логачева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
27.08.1998
Дочь: Сурма Алёна Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.11.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Ольга Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Ольга Леонидовна