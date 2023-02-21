Сурма Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурма Борис Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1974

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1947 г.р.

Жена

1977 г.р.

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1974

Отец: Сурма Николай Степанович

Мать: Логачева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.1998

Дочь: Сурма Алёна Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.11.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Ольга Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Ольга Леонидовна

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