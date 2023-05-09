Райков Дмитрий Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.2003
Дочь: Адриянова Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Андриянова Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
09.03.2008
Сын: Адриянов Эдуард Дмитриевич
Мать ребёнка: Андриянова Наталья Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно