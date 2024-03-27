Шарипов Ирек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипов Ирек

Место рождения

д.Байряка-Тамак Татарстан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарипов Муслих

Мать: скрыто настройками приватности

д.Байряка-Тамак Татарстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
г.Бугульма РТ
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
г.Бугульма
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