Шарипов Ирек
Место рожденияд.Байряка-Тамак Татарстан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шарипов Муслих
Мать: скрыто настройками приватности
д.Байряка-Тамак Татарстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
г.Бугульма РТ
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
г.Бугульма