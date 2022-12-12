Калужинова (Соколова) Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова (Соколова) Наталья Степановна

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Место рождения

Секерино, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Секерино, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Гоготова Агриппина Тихоновна

Отец ребёнка: Калужинов Тихон Терентьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Калужинов Иван

Отец ребёнка: Калужинов Тихон Терентьевич

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Калужинов Иван Тихонович

Отец ребёнка: Калужинов Тихон Терентьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.06.1892 ст.

Дочь: Реброва Федосья Тихоновна

Отец ребёнка: Калужинов Тихон Терентьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.08.1893 ст.

Дочь: Калужинова Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Калужинов Тихон Терентьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.08.1895 ст.

Дочь: Калужинова Евдокия

Отец ребёнка: Калужинов Тихон Терентьевич

Рождение ребёнка
06.05.1897 ст.

Сын: Калужинов Иван

Отец ребёнка: Калужинов Тихон Терентьевич

Рождение ребёнка
26.10.1898 ст.

Сын: Калужинов Дмитрий Тихонович

Отец ребёнка: Калужинов Тихон Терентьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.06.1900 ст.

Сын: Калужинов Федор

Отец ребёнка: Калужинов Тихон Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Тихон Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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