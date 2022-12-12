Калужинова (Соколова) Наталья Степановна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Гоготова Агриппина Тихоновна
Отец ребёнка: Калужинов Тихон Терентьевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Калужинов Иван
Отец ребёнка: Калужинов Тихон Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Отец ребёнка: Калужинов Тихон Терентьевич
Рождение ребёнка
01.06.1892 ст.
Дочь: Реброва Федосья Тихоновна
Отец ребёнка: Калужинов Тихон Терентьевич
Рождение ребёнка
29.08.1893 ст.
Дочь: Калужинова Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Калужинов Тихон Терентьевич
Рождение ребёнка
09.08.1895 ст.
Дочь: Калужинова Евдокия
Отец ребёнка: Калужинов Тихон Терентьевич
Рождение ребёнка
06.05.1897 ст.
Сын: Калужинов Иван
Отец ребёнка: Калужинов Тихон Терентьевич
Рождение ребёнка
26.10.1898 ст.
Сын: Калужинов Дмитрий Тихонович
Отец ребёнка: Калужинов Тихон Терентьевич
Рождение ребёнка
04.06.1900 ст.
Сын: Калужинов Федор
Отец ребёнка: Калужинов Тихон Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно