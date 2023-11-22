Коцелайнен Олег Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коцелайнен Олег Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.07.2017

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.11.2017

Дочь: Коцелайнен Полина Олеговна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.04.2019

Дочь: Коцелайнен Арина Олеговна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.12.2023

Сын: Коцелайнен Максим Олегович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
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