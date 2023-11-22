Коцелайнен Олег Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.07.2017
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.11.2017
Дочь: Коцелайнен Полина Олеговна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.04.2019
Дочь: Коцелайнен Арина Олеговна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.12.2023
Сын: Коцелайнен Максим Олегович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия