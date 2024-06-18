Скутин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скутин Тимофей

Место рождения

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доможирова (Скутина) Акилина Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевина (Скутина) Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скутин Петр Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Егоршино, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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