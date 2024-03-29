(Костюнина) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Костюнина) Татьяна Дмитриевна

(Костюнина) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1917

Отец: Костюнин Дмитрий Семенович

Мать: Костюнина Ирина Тимофеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close