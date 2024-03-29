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(Костюнина) Татьяна Дмитриевна
(Костюнина) Татьяна Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.01.1917
Пол
Женский
Отец
Костюнин Дмитрий Семенович
Мать
Костюнина Ирина Тимофеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1917
Отец:
Костюнин Дмитрий Семенович
Мать:
Костюнина Ирина Тимофеевна
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