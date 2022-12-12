Захарова Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Екатерина Архиповна
Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Иустиния Архиповна
Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Гликерия Архиповна
Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно