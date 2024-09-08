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Плигин Гурий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1909

Дата смерти

22.12.1988

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1909

Отец: Плигин Иван Анисимович

Мать: Плигина (Чибилева) Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плигина (Суркова) Нина Александровна

Рождение ребёнка
20.12.1931

Дочь: Самарина Макарова Кандур (Плигина) Алевтина Гурьевна

Мать ребёнка: Плигина (Суркова) Нина Александровна

Рождение ребёнка
22.06.1935

Дочь: Лыскова (Плигина) Людмила Гурьевна

Мать ребёнка: Плигина (Суркова) Нина Александровна

Рождение ребёнка
01.05.1941

Сын: Плигин Николай Гурьевич

Мать ребёнка: Плигина (Суркова) Нина Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.08.1951

Дочь: Лызлова (Плигина) Вера Гурьевна

Мать ребёнка: Плигина (Суркова) Нина Александровна

Смерть
22.12.1988

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