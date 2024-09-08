Плигин Гурий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1909
Дата смерти22.12.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1931
Дочь: Самарина Макарова Кандур (Плигина) Алевтина Гурьевна
Мать ребёнка: Плигина (Суркова) Нина Александровна
Рождение ребёнка
22.06.1935
Дочь: Лыскова (Плигина) Людмила Гурьевна
Мать ребёнка: Плигина (Суркова) Нина Александровна
Рождение ребёнка
01.05.1941
Мать ребёнка: Плигина (Суркова) Нина Александровна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.08.1951
Дочь: Лызлова (Плигина) Вера Гурьевна
Мать ребёнка: Плигина (Суркова) Нина Александровна
Смерть
22.12.1988