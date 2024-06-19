Виноградов Николай Николаевич 19.07.1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Виноградов Николай Николаевич

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Место рождения

Большие Березники, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

19.07.1888 ст.

Дата смерти

29.05.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Березники, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
19.09.1919

Жена: Виноградова (Иванова) Ольга Акиндиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.08.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова (Иванова) Ольга Акиндиновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.05.1958
Москва, город федерального значения Москва

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