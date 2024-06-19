Виноградов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.07.1888 ст.
Дата смерти29.05.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.09.1919
Рождение ребёнка
23.08.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова (Иванова) Ольга Акиндиновна
Смерть
29.05.1958