Мусихин Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1946

Дата смерти

13.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1969

Дочь: Тимина Оксана Ивановна

Мать ребёнка: Мусихина Зоя Андреевна

Рождение ребёнка
04.11.1972

Дочь: Мусихина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Мусихина Зоя Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Зоя Андреевна

Смерть
13.03.1984
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