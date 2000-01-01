Мусихин Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1946
Дата смерти13.03.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1969
Дочь: Тимина Оксана Ивановна
Мать ребёнка: Мусихина Зоя Андреевна
Рождение ребёнка
04.11.1972
Дочь: Мусихина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Мусихина Зоя Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусихина Зоя Андреевна
Смерть
13.03.1984