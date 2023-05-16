Бобровник Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровник Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1921

Дата смерти

15.05.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1921

Отец: Бобровник Петр

Мать: Бобровник Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
16.02.1946

Дочь: Артамонова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Бобровник Татьяна Ивановна

Пристромы, Київська область
Рождение ребёнка
01.10.1953

Дочь: Бобровник Елена Ивановна

Мать ребёнка: Бобровник Татьяна Ивановна

Чортков, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобровник Татьяна Ивановна

Военная служба
Неизвестно
подполковник 445 истребительский авиаполк
Смерть
15.05.1988
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