Бобровник Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1921
Дата смерти15.05.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1921
Отец: Бобровник Петр
Рождение ребёнка
16.02.1946
Дочь: Артамонова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Бобровник Татьяна Ивановна
Пристромы, Київська область
Рождение ребёнка
01.10.1953
Дочь: Бобровник Елена Ивановна
Мать ребёнка: Бобровник Татьяна Ивановна
Чортков, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
подполковник 445 истребительский авиаполк
Смерть
15.05.1988