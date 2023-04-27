Озерова (Волкова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озерова (Волкова) Мария Александровна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

12.01.1781

Дата смерти

18.02.1823

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1781

Отец: Волков Александр Андреевич

Мать: Волкова Екатерина Даниловна

Российская Империя
Бракосочетание
1805

Муж: Озеров Пётр Иванович

Рождение ребёнка
03.02.1809

Сын: Озеров Сергей Петрович

Отец ребёнка: Озеров Пётр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Фрейлина
Смерть
18.02.1823
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
20.02.1823
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище
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