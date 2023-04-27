Озерова (Волкова) Мария Александровна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения12.01.1781
Дата смерти18.02.1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1781
Российская Империя
Бракосочетание
1805
Муж: Озеров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1809
Отец ребёнка: Озеров Пётр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Фрейлина
Смерть
18.02.1823
Похороны
20.02.1823
Ваганьковское кладбище