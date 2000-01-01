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Егор Маркович

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Место рождения

Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя

Дата рождения

1695

Дата смерти

До 1745

Пол

Мужской

Отец

1691 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Марк Герасимович

Мать: не указана

Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
До 1745
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
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