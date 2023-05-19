Локуциевская Вера Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локуциевская Вера Станиславовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1956

Отец: Локуциевский Станислав Францевич

Мать: Обломова Анна Степановна

Москва, город федерального значения Москва
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