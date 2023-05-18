(Тиховска) Катерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.?.1909
дом 43/64
Рождение ребёнка
06.03.1910
Дочь: Киричинская Мария Степановна
Отец ребёнка: Цихоцкий Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Децик Анна Степановна
Отец ребёнка: Цихоцкий Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Цихоцький Иван Степанович
Отец ребёнка: Цихоцкий Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Чернявська Розалия Степановна
Отец ребёнка: Цихоцкий Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Цихоцький Евстахий Степанович
Отец ребёнка: Цихоцкий Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
03.03.1926
Сын: Цихоцкий Михаил Стефанович
Отец ребёнка: Цихоцкий Стефан Михайлович
дом 43
Рождение ребёнка
07.03.1927
Сын: Цихоцкий Стефан Стефанович
Отец ребёнка: Цихоцкий Стефан Михайлович
дом 43
Рождение ребёнка
17.11.1929
Дочь: Катерина Стефановна
Отец ребёнка: Цихоцкий Стефан Михайлович
дом 43
Рождение ребёнка
27.10.1932
Отец ребёнка: Цихоцкий Стефан Михайлович
дом 119
Смерть
Неизвестно