(Тиховска) Катерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тиховска) Катерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.?.1909

Муж: Цихоцкий Стефан Михайлович

Раздельное, Львівська область
дом 43/64
Рождение ребёнка
06.03.1910

Дочь: Киричинская Мария Степановна

Отец ребёнка: Цихоцкий Стефан Михайлович

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Децик Анна Степановна

Отец ребёнка: Цихоцкий Стефан Михайлович

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Цихоцький Иван Степанович

Отец ребёнка: Цихоцкий Стефан Михайлович

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Чернявська Розалия Степановна

Отец ребёнка: Цихоцкий Стефан Михайлович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Цихоцький Евстахий Степанович

Отец ребёнка: Цихоцкий Стефан Михайлович

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
03.03.1926

Сын: Цихоцкий Михаил Стефанович

Отец ребёнка: Цихоцкий Стефан Михайлович

Раздельное, Львівська область
дом 43
Рождение ребёнка
07.03.1927

Сын: Цихоцкий Стефан Стефанович

Отец ребёнка: Цихоцкий Стефан Михайлович

Раздельное, Львівська область
дом 43
Рождение ребёнка
17.11.1929

Дочь: Катерина Стефановна

Отец ребёнка: Цихоцкий Стефан Михайлович

Раздельное, Львівська область
дом 43
Рождение ребёнка
27.10.1932

Сын: Цихоцкий Леон Стефанович

Отец ребёнка: Цихоцкий Стефан Михайлович

Раздельное, Львівська область
дом 119
Смерть
Неизвестно
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