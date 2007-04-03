Пташник Нина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пташник Нина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1931

Дата смерти

03.04.2007

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1931

Отец: Пташник Борис Остапович

Мать: Пташник Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
11.02.1956

Дочь: Жолнерчик Алла Владимировна

Отец ребёнка: Жолнерчик Владимир Александрович

Рождение ребёнка
10.04.1962

Сын: Жолнерчик Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Жолнерчик Владимир Александрович

Смерть
03.04.2007
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