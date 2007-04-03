Пташник Нина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1931
Дата смерти03.04.2007
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1931
Отец: Пташник Борис Остапович
Рождение ребёнка
11.02.1956
Дочь: Жолнерчик Алла Владимировна
Отец ребёнка: Жолнерчик Владимир Александрович
Рождение ребёнка
10.04.1962
Сын: Жолнерчик Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Жолнерчик Владимир Александрович
Смерть
03.04.2007