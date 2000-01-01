Исаченко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаченко Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1973

Сын: Исаченко Василий Николаевич

Мать ребёнка: Эмма

Рождение ребёнка
07.09.?

Сын: Исаченко Эдуард Николаевич

Мать ребёнка: Эмма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эмма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаченко Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Исаченко Алла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаченко Алла Ивановна

Смерть
Неизвестно
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