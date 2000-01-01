Исаченко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1973
Сын: Исаченко Василий Николаевич
Мать ребёнка: Эмма
Рождение ребёнка
07.09.?
Сын: Исаченко Эдуард Николаевич
Мать ребёнка: Эмма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эмма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаченко Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Исаченко Алла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исаченко Алла Ивановна
Смерть
Неизвестно